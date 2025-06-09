Четверо чоловіків утікали в Румунію у вантажівці з подвійним дном разом із козами, свинями й телям

https://racurs.ua/ua/n206938-chetvero-cholovikiv-utikaly-v-rumuniu-u-vantajivci-z-podviynym-dnom-razom-iz-kozamy-svynyamy.html

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Четверо чоловіків на Закарпатті утікали в Румунію у вантажівці з подвійним дном разом із козами, свинями й телям.

У ДПСУ розповіли, що прикордонники з поліцейськими викрили переправників, які збиралися доправити порушників за кордон. Четверо чоловіків мали під виглядом випасу худоби потрапити у вантажівці «ГАЗ-66» з подвійним дном разом із худобою у прикордоння, а далі — пішки.

До схеми також залучили місцевого пастуха та водія. За наданий «сервіс» ділки розраховували заробити з усіх своїх «підопічних» 18 тис. дол.

Під час обшуку правоохоронці вилучили автомобіль, гроші та мобільні телефони. Пастуха і водія затримали, їм оголосили підозру.