Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Четверо чоловіків утікали в Румунію у вантажівці з подвійним дном разом із козами, свинями й телям

Четверо чоловіків утікали в Румунію у вантажівці з подвійним дном разом із козами, свинями й телям (ФОТО)

9 чер 2025, 13:12
999

Четверо чоловіків на Закарпатті утікали в Румунію у вантажівці з подвійним дном разом із козами, свинями й телям.

У ДПСУ розповіли, що прикордонники з поліцейськими викрили переправників, які збиралися доправити порушників за кордон. Четверо чоловіків мали під виглядом випасу худоби потрапити у вантажівці «ГАЗ-66» з подвійним дном разом із худобою у прикордоння, а далі — пішки.

До схеми також залучили місцевого пастуха та водія. За наданий «сервіс» ділки розраховували заробити з усіх своїх «підопічних» 18 тис. дол.

Під час обшуку правоохоронці вилучили автомобіль, гроші та мобільні телефони. Пастуха і водія затримали, їм оголосили підозру.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів