Последствия российских обстрелов. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n206960-nochnaya-ataka-zatronula-chernigovschinu-i-dnepropetrovschinu-est-postradavshie.html

Ракурс

Масована російська атака вночі 10 червня зачепила й Чернігівську та Дніпропетровську області.

Під ворожим ударом опинилося Прилуки. Росіяни спрямували на місто «Шахеди». Поранень зазнали двоє цивільних чоловіків. Одному постраждалому 19 років, а іншому — 39. Їм надають медичну допомогу. Унаслідок атак на Прилуцькому та Ніжинському районах були пошкоджені домівки людей, господарчі будівлі та автівки. Про це голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив у Telegram.

За його інформацією, за останню добу окупанти обстріляли 15 населених пунктів у семи громадах області. Росіяни використовували різноманітну зброю — дрони, безпілотники, артилерію, міномети та некеровані авіаційні ракети.

У Дніпропетровській області, як поінформував голова ОВА Сергій Лисак, на Синельниківщині від ударів безпілотниками потерпали Межівська і Слов’янська громади. Росіяни практично зруйнували будинок культури й понівечилу приватну оселю.

А по Нікопольщині ворог бив FPV-дронами та артилерією. Під обстрілами були Нікополь, Марганецьку, Покровську і Мирівську громади.

Постраждали двоє чоловіків 43 і 53 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілів були пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, СТО, гараж та лінія електропередач.

Нагадаємо, росіяни запустили по Одесі понад 10 БпЛА. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей — п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення. Ще в однієї мешканки була гостра реакція на стрес.