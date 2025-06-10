Фото украинского военнопленного со шрамом на животе, где высечено "Слава россии", является настоящим

Фото українського військовополоненого зі шрамом на животі, де викарбувано «Слава росії», є справжнім.

Про це повідомив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в ефірі телемарафону. За його словами, знімок було зроблено лікарем після одного з попередніх обмінів.

Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав — сфотографував і виклав у мережу це свідчення того, через що проходять в полоні наші захисники. Фото говорить саме за себе, і дуже важливо, щоб його бачили не тільки українці — українці добре знають, хто такі росіяни — а бачив увесь світ, — підкреслив Юсов.

Обережно! Чутливий контент!