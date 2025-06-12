На уровне ДФТО создадут группы ПВО для противодействия "шахедам"

https://racurs.ua/n207018-na-urovne-dfto-sozdadut-gruppy-pvo-dlya-protivodeystviya-shahedam.html

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У Міноборони розповіли деталі про проєкт із залучення добровольців до протиповітряного захисту.

До складу ГПЗ (груп протиповітряного захисту) залучатимуть добровольців, які не підлягають мобілізації й пройшли відповідну підготовку. Вони зможуть використовувати безпілотники, пілотовані літальні апарати, стрілецьку зброю, засоби радіоелектронної боротьби та системи ШІ.

Проєкт фінансуватимуть з держбюджету, місцевих бюджетів, платформи UNITED24 та інших дозволених джерел. Про це інформує Міністерство оборони України.

Учасники груп матимуть соціальні гарантії, передбачені для військовослужбовців. У Міноборони сподіваються, що проєкт зміцнить ППО на місцях і посилить готовність до нових загроз.

Кабінет міністрів України на засіданні 11 червня затвердив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо створення груп протиповітряного захисту, які формуватимуться з-поміж учасників добровольчих формувань територіальних громад. Основне їхнє завдання — протидія повітряним загрозам, зокрема, ударним безпілотним літальним апаратам ворога.

Як зазначається, проєкт розроблено Міноборони у взаємодії з Міністерством цифрової трансформації на виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача. Його ключова мета — створити ефективний механізм виявлення, супроводу та нейтралізації повітряних загроз, а також залучити підготовлених і вмотивованих громадян до виконання завдань протиповітряної оборони в умовах зростаючої активності ворога.

Групи протиповітряного захисту формуватимуться за територіальним принципом. Вони підпорядковуватимуться командирам Сил територіальної оборони Збройних сил України, а з питань виконання завдань ППО — Командуванню Повітряних сил ЗСУ.

Документом передбачено можливість використання приватних пілотованих літальних апаратів у системі ППО. Вперше врегульовано правовий механізм їх залучення: процедури тимчасової реєстрації спрощено, а строки скорочено до 10 днів (раніше така реєстрація займала від 2 до 6 місяців для суден державної авіації).