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У Міноборони розповіли деталі про проєкт із залучення добровольців до протиповітряного захисту
На рівні ДФТГ створять групи ППО для протидії «шахедам»https://racurs.ua/ua/n207018-na-rivni-dftg-stvoryat-grupy-ppo-dlya-protydiyi-shahedam.htmlРакурс
У Міноборони розповіли деталі про проєкт із залучення добровольців до протиповітряного захисту.
До складу ГПЗ (груп протиповітряного захисту) залучатимуть добровольців, які не підлягають мобілізації й пройшли відповідну підготовку. Вони зможуть використовувати безпілотники, пілотовані літальні апарати, стрілецьку зброю, засоби радіоелектронної боротьби та системи ШІ.
Проєкт фінансуватимуть з держбюджету, місцевих бюджетів, платформи UNITED24 та інших дозволених джерел. Про це інформує Міністерство оборони України.
Учасники груп матимуть соціальні гарантії, передбачені для військовослужбовців. У Міноборони сподіваються, що проєкт зміцнить ППО на місцях і посилить готовність до нових загроз.
Кабінет міністрів України на засіданні 11 червня затвердив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо створення груп протиповітряного захисту, які формуватимуться з-поміж учасників добровольчих формувань територіальних громад. Основне їхнє завдання — протидія повітряним загрозам, зокрема, ударним безпілотним літальним апаратам ворога.
Як зазначається, проєкт розроблено Міноборони у взаємодії з Міністерством цифрової трансформації на виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача. Його ключова мета — створити ефективний механізм виявлення, супроводу та нейтралізації повітряних загроз, а також залучити підготовлених і вмотивованих громадян до виконання завдань протиповітряної оборони в умовах зростаючої активності ворога.
Групи протиповітряного захисту формуватимуться за територіальним принципом. Вони підпорядковуватимуться командирам Сил територіальної оборони Збройних сил України, а з питань виконання завдань ППО — Командуванню Повітряних сил ЗСУ.
Документом передбачено можливість використання приватних пілотованих літальних апаратів у системі ППО. Вперше врегульовано правовий механізм їх залучення: процедури тимчасової реєстрації спрощено, а строки скорочено до 10 днів (раніше така реєстрація займала від 2 до 6 місяців для суден державної авіації).
До сьогодні були відсутні правові підстави для залучення приватних літаків до виконання завдань протиповітряної оборони, попри те, що свідомі громадяни давно пропонують свою техніку та свою участь у відбитті повітряних нападів противника. Цей крок дозволить посилити можливості протиповітряної оборони в умовах зростаючого застосування ворогом ударних БПЛА, — зазначив міністр оборони Рустем Умєров.