Тела 1 тыс. 200 погибших вернули в Украину. Фото: Координационный штаб

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Тіла військових Сил оборони повернули до України.

У п’ятницю, 13 червня, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих. Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив у Telegram.

Зазначається, що правоохоронці та експерти МВС проведуть всі необхідні експертизи й ідентифікацію репатрійованих тіл.

У штабі поінформували, що тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи їхніх співробітників, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена, секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України. За сприяння подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, 11 червня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1 тис. 212 полеглих захисників. З числа повернених «на щиті» оборонців були полеглі з Курщини, ⁠Харківщини, ⁠Луганщини, ⁠Донеччини, ⁠Запорізької області та ⁠Херсонщини.