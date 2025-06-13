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Тіла 1 тис. 200 загиблих повернули в Україну. Фото: Координаційний штаб

Тіла 1 тис. 200 загиблих на війні повернули до України (ФОТО)

13 чер 2025, 16:24
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Тіла військових Сил оборони повернули до України.

У п’ятницю, 13 червня, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих. Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив у Telegram.

Зазначається, що правоохоронці та експерти МВС проведуть всі необхідні експертизи й ідентифікацію репатрійованих тіл.

У штабі поінформували, що тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи їхніх співробітників, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена, секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України. За сприяння подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Тіла 1 тис. 200 загиблих повернули в Україну. Фото: Координаційний штаб

Тіла 1 тис. 200 загиблих повернули в Україну. Фото: Координаційний штаб

Тіла 1 тис. 200 загиблих повернули в Україну. Фото: Координаційний штаб

Тіла 1 тис. 200 загиблих повернули в Україну. Фото: Координаційний штаб

Нагадаємо, 11 червня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1 тис. 212 полеглих захисників. З числа повернених «на щиті» оборонців були полеглі з Курщини, ⁠Харківщини, ⁠Луганщини, ⁠Донеччини, ⁠Запорізької області та ⁠Херсонщини.

Джерело: Ракурс


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