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Часть Львова осталась без света из-за взрыва. Фото:

Часть Львова осталась без света из-за взрыва

15 июн 2025, 16:22
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У Львові стався вибух електричного кабелю.

Через інцидент на вулиці Суботівській, який стався у неділю, 15 червня, частина міста тимчасово залишилась без світла. Знеструмлена частина Левандівки. Ніхто з мешканців через вибух не постраждав. Про це повідомила Львівська міська рада.

Тим часом у «Львівобленерго» заявили, що бригади вже працюють на місці, а електропостачання планують відновити найближчим часом.

Нагадаємо, у Херсонській області через пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненої російськими обстрілами, запровадили графіки відключень світла. В обласній військовій адміністрації заявили, що світло відключатимуть до стабілізації ситуації в енергетиці.

Источник: Ракурс


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