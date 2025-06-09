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Рашисты атаковали дроном энергетическую инфраструктуру Сумщины, фото: ТАСС

20 тыс. потребителей обесточены из-за атаки российского FPV-дрона на Сумщине — ОВА

9 июн 2025, 20:20
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Російські загарбники FPV-дроном атакували енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді.

Внаслідок удару знеструмлені понад 20 тис. абонентів у чотирьох громадах Шосткинського району. Про це сьогодні, 9 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення. Тривають відновлювальні роботи, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше сьогодні Григоров повідомив, що на Сумщині наразі евакуації підлягають 213 населених пунктів у 18 громадах.

Источник: Ракурс


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