Рашисти атакували дроном енергетичну інфраструктуру Сумщини, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n206948-20-tys-spojyvachiv-znestrumleni-cherez-ataku-rosiyskogo-fpv-drona-na-sumschyni-ova.html

Ракурс

Російські загарбники FPV-дроном атакували енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді.

Внаслідок удару знеструмлені понад 20 тис. абонентів у чотирьох громадах Шосткинського району. Про це сьогодні, 9 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення. Тривають відновлювальні роботи, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше сьогодні Григоров повідомив, що на Сумщині наразі евакуації підлягають 213 населених пунктів у 18 громадах.