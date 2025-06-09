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Рашисти атакували дроном енергетичну інфраструктуру Сумщини, фото: ТАСС
20 тис. споживачів знеструмлені через атаку російського FPV-дрона на Сумщині — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n206948-20-tys-spojyvachiv-znestrumleni-cherez-ataku-rosiyskogo-fpv-drona-na-sumschyni-ova.htmlРакурс
Російські загарбники FPV-дроном атакували енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді.
Внаслідок удару знеструмлені понад 20 тис. абонентів у чотирьох громадах Шосткинського району. Про це сьогодні, 9 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення. Тривають відновлювальні роботи, — зазначив він.
Нагадаємо, раніше сьогодні Григоров повідомив, що на Сумщині наразі евакуації підлягають 213 населених пунктів у 18 громадах.