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Ракурс
Рашисти атакували дроном енергетичну інфраструктуру Сумщини, фото: ТАСС

20 тис. споживачів знеструмлені через атаку російського FPV-дрона на Сумщині — ОВА

9 чер 2025, 20:20
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Російські загарбники FPV-дроном атакували енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді.

Внаслідок удару знеструмлені понад 20 тис. абонентів у чотирьох громадах Шосткинського району. Про це сьогодні, 9 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення. Тривають відновлювальні роботи, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше сьогодні Григоров повідомив, що на Сумщині наразі евакуації підлягають 213 населених пунктів у 18 громадах.

Джерело: Ракурс


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