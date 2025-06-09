В Сумской области проводят эвакуацию населения из прифронтовых районов, фото: Google Maps

https://racurs.ua/n206942-213-naselennyh-punktov-sumschiny-podlejat-evakuacii-ova.html

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На Сумщині наразі евакуації підлягають 213 населених пунктів у 18 громадах.

Про це сьогодні, 9 червня. У своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Евакуація відбувається планово, у тісній координації з громадами, ДСНС, поліцією, волонтерами та міжнародними партнерами, — зазначив він. — Працюють гуманітарні хаби та транзитні центри — аби надати першочергову допомогу тим, хто виїхав із небезпечних територій.

За словами Григорова, від початку червня евакуйовано вже майже 900 людей, серед них 137 дітей. За останню добу на більш безпечні території евакуювали 21 людину.

Він зазначив, що вчора, 8 червня, внаслідок російських ударів були поранені семеро людей у Недригайлівській громаді та троє - в Есманьській.