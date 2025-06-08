Российские захватчики пытаются наступать на Сумы, фото: «Сумские прения»

https://racurs.ua/n206920-osnovaniy-dlya-evakuacii-iz-sum-v-nastoyaschee-vremya-net-ova.html

Ракурс

Ситуація на кордоні Сумщини напружена, але під контролем Сил оборони України. Підстав для евакуації з обласного центру наразі немає.

Про це сьогодні, 8 червня, у своєму Telegram-каналі заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Останнім часом у медіа та телеграм-каналах ширяться емоційні заяви різних людей щодо безпекової ситуації в області. Закликаю орієнтуватися виключно на офіційні джерела, — зазначив Григоров.

Обласна влада перебуває у постійній координації з військовим командуванням. Усі рішення приймаються вчасно й відповідально, — додав він.

За словами Григорова, військові тримають рубежі та стримують спроби противника просунутися вглиб області.

Найінтенсивніші бойові дії, як і до цього, відбуваються на прикордонні, зокрема в Юнаківській та Хотінській громадах. Ворог намагається розширити зону активних бойових дій, діє малими групами, однак наші захисники не дають йому закріпитися, — розповів він.

Водночас з прикордонних районів, які систематично обстрілюються, триває евакуація цивільного населення. За останній тиждень на безпечніші території виїхали майже 900 людей.

До евакуаційних заходів залучені районні адміністрації, рятувальники, поліція, волонтерські організації. В області функціонують транзитні центри та пункти тимчасового розміщення — ресурси для прийому людей є, — зазначив Григоров.

Нагадаємо, за оцінками аналітиків DeepState, ворогу вдалося вийти на 20-кілометрову відстань до Сум, що створює загрозу ударів FPV-дронами по місту.