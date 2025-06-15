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Частина Львова залишилася без світла через вибух. Фото:
Частина Львова залишилася без світла через вибухhttps://racurs.ua/ua/n207092-chastyna-lvova-zalyshylasya-bez-svitla-cherez-vybuh.htmlРакурс
У Львові стався вибух електричного кабелю.
Через інцидент на вулиці Суботівській, який стався у неділю, 15 червня, частина міста тимчасово залишилась без світла. Знеструмлена частина Левандівки. Ніхто з мешканців через вибух не постраждав. Про це повідомила Львівська міська рада.
Тим часом у «Львівобленерго» заявили, що бригади вже працюють на місці, а електропостачання планують відновити найближчим часом.
Нагадаємо, у Херсонській області через пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненої російськими обстрілами, запровадили графіки відключень світла. В обласній військовій адміністрації заявили, що світло відключатимуть до стабілізації ситуації в енергетиці.
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