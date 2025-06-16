Ракурсhttps://racurs.ua/
На фронте чувствуется летнее наступление, враг очень активен, - ОСГВ "Хортица"
На фронте чувствуется летнее наступление, враг очень активен, — ОСГВ «Хортица»https://racurs.ua/n207117-na-fronte-chuvstvuetsya-letnee-nastuplenie-vrag-ochen-aktiven-osgv-hortica.htmlРакурс
На фронті відчувається літній наступ, ворог дуже активний.
Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.
Якщо ми беремо тільки попередній день, то 46 атак — на Покровському напрямку, 32 — на Новопавлівському. Це дуже багато для Новопавлівського, на ньому особлива активність ворога зараз.
14 — Лиманський, 11— Куп’янський, 7 — Харківський. Теж для Харківського вкрай нехарактерно. 15 — Торецький, 10 — Краматорський. Це все насправді висока активність, — зазначив Трегубов.
За його словами, ворог розділив угруповання, яке готував для наступу на Покровськ.
Частина окупаційних військ рухається на захід і намагається прорватись у напрямку Дніпропетровщини на Покровському та Новопавлівському напрямках.
Інша намагається прориватися на північ, за трасу Покровськ-Костянтинівка.