На фронте чувствуется летнее наступление, враг очень активен, - ОСГВ "Хортица"

На фронте чувствуется летнее наступление, враг очень активен, — ОСГВ «Хортица»

16 июн 2025, 16:25
999

На фронті відчувається літній наступ, ворог дуже активний.

Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Якщо ми беремо тільки попередній день, то 46 атак — на Покровському напрямку, 32 — на Новопавлівському. Це дуже багато для Новопавлівського, на ньому особлива активність ворога зараз.

14 — Лиманський, 11— Куп’янський, 7 — Харківський. Теж для Харківського вкрай нехарактерно. 15 — Торецький, 10 — Краматорський. Це все насправді висока активність, — зазначив Трегубов.

За його словами, ворог розділив угруповання, яке готував для наступу на Покровськ.

Частина окупаційних військ рухається на захід і намагається прорватись у напрямку Дніпропетровщини на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Інша намагається прориватися на північ, за трасу Покровськ-Костянтинівка.

