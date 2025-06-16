На фронті відчувається літній наступ, ворог дуже активний, - ОСУВ "Хортиця"

На фронті відчувається літній наступ, ворог дуже активний.

Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Якщо ми беремо тільки попередній день, то 46 атак — на Покровському напрямку, 32 — на Новопавлівському. Це дуже багато для Новопавлівського, на ньому особлива активність ворога зараз.

14 — Лиманський, 11— Куп’янський, 7 — Харківський. Теж для Харківського вкрай нехарактерно. 15 — Торецький, 10 — Краматорський. Це все насправді висока активність, — зазначив Трегубов.