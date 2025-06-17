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Ракурс
Супруги сидят перед разрушенным домом в Киеве, под завалами которого находится их сын

Парень, которого родители ждали во время разбора завалов дома в Соломенском районе Киева, выжил

17 июн 2025, 17:41
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Хлопець, на якого батьки чекали під час розбору завалів будинку в Солом’янському районі Києва, вижив.

Про це у Facebook розповіла журналістка платформи «Меморіал» Наталія Дідова.

Хлопця дістали. Він живий. В лікарні, — написала на своїй сторінці журналістка.

Станом на 17.30 17 червня внаслідок нічних російських ударів по Україні загинуло 12 людей. З них 10 — у місті Києві та ще 2 особи деблокували з-під завалів в Одесі.

Подружжя сидить перед зруйнованим будинком у Києві, під завалами якого перебуває їхній син

На жаль, оперативна інформація часто піддається корегуванню. Оскільки під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявлятися частини тіл, які спершу фіксуються як окремі загиблі. Остаточне підтвердження дають експерти-криміналісти після аналізу в мобільній ДНК-лабораторії.

На місцях ударів по житловій інфраструктурі продовжують працювати рятувальники та поліцейські.

Рятувальна операція триває на двох локаціях у Києві. Під завалами ще є люди, тож роботи не припиняться, доки не знайдуть всіх.

Источник: Ракурс


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