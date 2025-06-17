Подружжя сидить перед зруйнованим будинком у Києві, під завалами якого перебуває їхній син

https://racurs.ua/ua/n207147-hlopec-na-yakogo-batky-chekaly-pid-chas-rozboru-zavaliv-budynku-v-solom-yanskomu-rayoni-kyieva.html

Ракурс

Хлопець, на якого батьки чекали під час розбору завалів будинку в Солом’янському районі Києва, вижив.

Про це у Facebook розповіла журналістка платформи «Меморіал» Наталія Дідова.

Хлопця дістали. Він живий. В лікарні, — написала на своїй сторінці журналістка.

Станом на 17.30 17 червня внаслідок нічних російських ударів по Україні загинуло 12 людей. З них 10 — у місті Києві та ще 2 особи деблокували з-під завалів в Одесі.

На жаль, оперативна інформація часто піддається корегуванню. Оскільки під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявлятися частини тіл, які спершу фіксуються як окремі загиблі. Остаточне підтвердження дають експерти-криміналісти після аналізу в мобільній ДНК-лабораторії.

На місцях ударів по житловій інфраструктурі продовжують працювати рятувальники та поліцейські.

Рятувальна операція триває на двох локаціях у Києві. Під завалами ще є люди, тож роботи не припиняться, доки не знайдуть всіх.