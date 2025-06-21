Армия рф продвинулась около трех сел Донбасса. Карта: DeepState

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Ракурс

Армія російської федерації продовжує просування українськими територіями.

Окупанти змогли просунутися біля населених пунктів Яблунівка, Новоукраїнка та Шевченко в Донецькій області. Про це моніторинговий проект DeepState 21 червня повідомив у Telegram.

На фронті протягом минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень. Як поінформували в Генеральному штабі ЗСУ, на Покровському напрямку українські військові зупинили 53 штурмові та наступальні дії агресора. На Торецькому напрямку росіяни здійснили 20 атак.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках вчора українські воїни відбили 38 штурмових дій ворога. А на Південно-Слобожанському напрямку та Новопавлівському напрямку росіяни по 15 разів йшли в атаку. Ще 14 штурмів було відбито на Лиманському напрямку.

Крім того, окупанти штурмували на Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За добу росія втратила 1 тис. 60 військових убитими та пораненими. А ще — 19 артилерійських систем, один танк та 116 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, напередодні в DeepState заявили, що російська армія окупувала село Шевченко Перше. Цей населений пункт входить до складу Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області. Крім того, окупанти просунулися біля села Новооленівка та мали успіхи у районі Малинівки на Донеччині.