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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Вичерпно»

Зеленский ввел санкции против лиц, ведущих бизнес на временно оккупированных территориях

22 июн 2025, 15:32
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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 22 червня щодо запровадження санкції проти фізичних та юридичних осіб, які ведуть бізнес на тимчасово окупованих територіях.

Про це Зеленський сьогодні, 22 червня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Підписав указ щодо нових санкцій України — проти тих, хто співпрацює з окупантом на нашій землі. Це фізичні та юридичні особи, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію, вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту, — вказано в повідомленні.

За словами Зеленського, це «тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб».

Маємо інформацію від спеціальних служб — реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення, — наголосив він.

Працюємо й для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів. Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну, — додав Зеленський.

Загалом санкції ввели проти 13 людей та восьми компаній, дві з яких зареєстровані у рф, а решта — на Кіпрі. Серед санкційного переліку:

  • нардеп Артем Дмитрук, який у серпні 2024 року виїхав з України;
  • колишній народний депутат Олександр Онищенко;
  • український продюсер та президент кінокомпанії Star Media Владислав Ряшин;
  • боксер Едуард Мєнчаков;
  • Керуючий санаторієм «Золотий пляж» у Ялті Олександр Анікєєв, якому ДБР оголосило підозру за переказ мільйонів рублів «Боевому братству «Ялта-Юг»;
  • підозрюваний у колабораційній діяльності фахівець у галузі геомеханіки Віктор Дрібан;
  • підозрювана у колабораціонізмі уродженка Алушти Аріадна Симоненко;
  • громадяни естонії Лаурі Рейнбер, Рауно Тедер та Юрій Полд, пов’язані з компанією Arricano Real Estate PLC, щодо якої сьогодні теж запровадили санкції;
  • естонський бізнесмен та девелопер Тедер Гіллар;
  • громадянин Вірменії Арсен Тавадян.

З юридичних осіб до санкційного переліку увійшли:

  • Arricano Real Estate Ltd (країна реєстрації — Республіка Кіпр);
  • U.A. Terra Property Management Limited (Кіпр);
  • Museo Holdings Limited (Кіпр);
  • Sunloop Co Limited (Кіпр);
  • Praxifin Holdings Limited (Кіпр);
  • Twible Holdings Limited (Кіпр);
  • ТзОВ «Зеленый город» (рф, Санкт-Петербург);
  • ТзОВ «Южная Галерея» (реєстрація — рф, місце розташування — тимчасово окупований Сімферополь).

Источник: Ракурс


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