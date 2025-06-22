Зеленський ввів санкції проти осіб, які ведуть бізнес на тимчасово окупованих територіях

Володимир Зеленський, фото: «Вичерпно»

https://racurs.ua/ua/n207262-zelenskyy-vviv-sankciyi-proty-osib-yaki-vedut-biznes-na-tymchasovo-okupovanyh-terytoriyah.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 22 червня щодо запровадження санкції проти фізичних та юридичних осіб, які ведуть бізнес на тимчасово окупованих територіях.

Про це Зеленський сьогодні, 22 червня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Підписав указ щодо нових санкцій України — проти тих, хто співпрацює з окупантом на нашій землі. Це фізичні та юридичні особи, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію, вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту, — вказано в повідомленні.

За словами Зеленського, це «тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб».

Маємо інформацію від спеціальних служб — реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення, — наголосив він.

Працюємо й для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів. Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну, — додав Зеленський.

Загалом санкції ввели проти 13 людей та восьми компаній, дві з яких зареєстровані у рф, а решта — на Кіпрі. Серед санкційного переліку:

нардеп Артем Дмитрук, який у серпні 2024 року виїхав з України;

колишній народний депутат Олександр Онищенко;

український продюсер та президент кінокомпанії Star Media Владислав Ряшин;

боксер Едуард Мєнчаков;

Керуючий санаторієм «Золотий пляж» у Ялті Олександр Анікєєв, якому ДБР оголосило підозру за переказ мільйонів рублів «Боевому братству «Ялта-Юг»;

підозрюваний у колабораційній діяльності фахівець у галузі геомеханіки Віктор Дрібан;

підозрювана у колабораціонізмі уродженка Алушти Аріадна Симоненко;

громадяни естонії Лаурі Рейнбер, Рауно Тедер та Юрій Полд, пов’язані з компанією Arricano Real Estate PLC, щодо якої сьогодні теж запровадили санкції;

естонський бізнесмен та девелопер Тедер Гіллар;

громадянин Вірменії Арсен Тавадян.

З юридичних осіб до санкційного переліку увійшли: