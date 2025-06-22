Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n207264-176-grajdan-ukrainy-i-gosudarstv-partnerov-evakuirovali-iz-izrailya-nakanune-udarov-ssha.html

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Напередодні активних дій США щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані українські дипломати та ГУР здійснили важливий етап евакуації громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки.

Про це сьогодні, 22 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо роботи посольств у регіоні та здійснення евакуаційних заходів.

176 людей були евакуйовані з Ізраїлю в Єгипет, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан, — зазначив він.

За словами Зеленського, серед людей, яких евакуювала Україна, є громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.