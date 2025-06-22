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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

176 громадян України та держав-партнерів евакуювали з Ізраїлю напередодні ударів США по Ірану — Зеленський

22 чер 2025, 16:43
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Напередодні активних дій США щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані українські дипломати та ГУР здійснили важливий етап евакуації громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки.

Про це сьогодні, 22 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо роботи посольств у регіоні та здійснення евакуаційних заходів.

176 людей були евакуйовані з Ізраїлю в Єгипет, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан, — зазначив він.

За словами Зеленського, серед людей, яких евакуювала Україна, є громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи. Доручив МЗС України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту наших людей на Близькому Сході та в регіоні Затоки, — додав він.

Джерело: Ракурс


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