176 громадян України та держав-партнерів евакуювали з Ізраїлю напередодні ударів США по Ірану — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n207264-176-gromadyan-ukrayiny-ta-derjav-partneriv-evakuuvaly-z-izrayilu-naperedodni-udariv-ssha.htmlРакурс
Напередодні активних дій США щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані українські дипломати та ГУР здійснили важливий етап евакуації громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки.
Про це сьогодні, 22 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо роботи посольств у регіоні та здійснення евакуаційних заходів.
176 людей були евакуйовані з Ізраїлю в Єгипет, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан, — зазначив він.
За словами Зеленського, серед людей, яких евакуювала Україна, є громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.
Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи. Доручив МЗС України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту наших людей на Близькому Сході та в регіоні Затоки, — додав він.