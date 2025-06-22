Рашисты нанесли ракетный удар по тренировочному полигону ВСУ — трое погибших

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Россияне ударили по тренировочному полигону ВСУ, фото: «Громадське»
Рашисты нанесли ракетный удар по тренировочному полигону ВСУ — трое погибшихhttps://racurs.ua/n207266-rashisty-nanesli-raketnyy-udar-po-trenirovochnomu-poligonu-vsu-troe-pogibshih.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 22 червня, завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, де проводилися заняття з військовослужбовцями.
Станом на 17.27 відомо про трьох загиблих та 11 поранених. Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ.
Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах, — зазначили у Сухопутних військах.
Зазначається, що для детального з’ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ створено спеціальну комісію. На місці події також працюють правоохоронні органи.
Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров’я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором, — додали в Сухопутних військах.