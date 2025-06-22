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Ракурс
Росіяни вдарили по тренувальному полігону ЗСУ, фото: «Громадське»

Рашисти завдали ракетного удару по тренувальному полігону ЗСУ — троє загиблих

22 чер 2025, 17:52
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Російські загарбники сьогодні, 22 червня, завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, де проводилися заняття з військовослужбовцями.

Станом на 17.27 відомо про трьох загиблих та 11 поранених. Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ.

Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах, — зазначили у Сухопутних військах.

Зазначається, що для детального з’ясування всіх обставин події у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ створено спеціальну комісію. На місці події також працюють правоохоронні органи.

Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров’я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором, — додали в Сухопутних військах.

Джерело: Ракурс


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