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Последствия российского ракетного удара по Краматорску, фото: ГСЧС
В Краматорске российская ракета попала в жилой дом — четверо погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n207268-v-kramatorske-rossiyskaya-raketa-popala-v-jiloy-dom-chetvero-pogibshih-foto.htmlРакурс
У Краматорську російська ракета зруйнувала частину чотириповерхового житлового будинку.
Про це сьогодні, 22 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Станом на 17.40 з-під завалів будинку рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих осіб. За попередньою інформацією, під завалами може залишатися ще одна людина. Також відомо про чотирьох поранених.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.