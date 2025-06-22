Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Краматорську, фото: ДСНС

У Краматорську російська ракета влучила в житловий будинок — четверо загиблих (ФОТО)

22 чер 2025, 19:15
999

У Краматорську російська ракета зруйнувала частину чотириповерхового житлового будинку.

Про це сьогодні, 22 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 17.40 з-під завалів будинку рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих осіб. За попередньою інформацією, під завалами може залишатися ще одна людина. Також відомо про чотирьох поранених.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Наслідки російського ракетного удару по Краматорську, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів