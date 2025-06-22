Наслідки російського ракетного удару по Краматорську, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n207268-u-kramatorsku-rosiyska-raketa-vluchyla-v-jytlovyy-budynok-chetvero-zagyblyh-foto.html

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У Краматорську російська ракета зруйнувала частину чотириповерхового житлового будинку.

Про це сьогодні, 22 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 17.40 з-під завалів будинку рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих осіб. За попередньою інформацією, під завалами може залишатися ще одна людина. Також відомо про чотирьох поранених.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.