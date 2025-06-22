Российский ракетный комплекс «Искандер», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n207269-rossiya-udarila-po-trenirovochnomu-poligonu-vsu-iskanderom-suhoputnye-voyska.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 22 червня, завдали удару по тренувальному полігону механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

За попередньою інформацією, удар було завдано ракетою «Іскандер-М». Про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

За його словами, із сигналом повітряної тривоги, ще за кілька хвилин до удару майже весь особовий склад був розосереджений і перебував в укриттях.

Разом з тим на жаль деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки і більшість з них якраз і виявилися постраждалими, — наголосив він.

За словами Саранцева, це був не постійний, а тимчасовий тренувальний полігон — військові там не живуть, лише прибувають туди для виконання певних навчальних завдань.

Станом на 19.27 відомо про тьох загиблих та 14 поранених.