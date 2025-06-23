Застройщик Копыстира и окружение Чернышева вышли из-под стражи

За забудовника Сергія Копистиру внесли 100 млн грн застави. За колишнього радника віцепрем'єр-міністра, директора з комерційних питань АТ «Укргазвидобування» Максима Горбатюка внесли 25 млн грн, а за члена правління «Нафтогазу» Василя Володіна — 20 млн грн застави.

Про це пише 23 червня у Телеграм журналіст Олег Новіков.

Всі вони вийшли із слідчого ізолятора і зобов’язані виконувати обов’язки, зокрема, носити електронні браслети, здати закордонні паспорти та не покидати Київ або Київську область.

Тим часом Чернишов 23 червня особисто навідався до будівлі НАБУ.

Чернишов зробив пост про повернення в Україну.

Чернишов написав, що повернувся в Україну. До цього він був у тривалому відрядженні в Європі.

За даними НАБУ і САП, Чернишов фігурує у справі київського девелопера щодо землі в Києві під забудову. У провадженні вже отримали підозри колишній радник Чернишова на посаді міністра регіонального розвитку Максим Горбатюк, ексдержавний секретар Мінрегіону Василь Володін, забудовник Сергій Копистира, його довірена особа Олег Татаренко.