86% инцидентов с ТЦК в июне оказались фейками и ИПСО

30 июн 2025, 16:34
86% інцидентів з ТЦК у червні виявилися фейками та ІПСО.

Про це повідомили 30 червня Сухопутні війська.

Лише 36 випадків (14%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені, — йдеться в повідомленні.

У Сухопутних військах зазначили, що 1 особу відсторонено від виконання обов’язків, 5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 30 службових розслідувань тривають.

