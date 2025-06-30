Ракурсhttps://racurs.ua/
86% інцидентів з ТЦК у червні виявилися фейками та ІПСО.
Про це повідомили 30 червня Сухопутні війська.
Лише 36 випадків (14%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені, — йдеться в повідомленні.
У Сухопутних військах зазначили, що 1 особу відсторонено від виконання обов’язків, 5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 30 службових розслідувань тривають.