Кличко отстранил от должности своего заместителя, замеченного на шашлыках в день траура в Киеве

Ракурс

Міський голова Кличко підписав рішення депутатів щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, який фігурує в журналістському розслідуванні про святкування дня народження у День жалоби в Києві 25 квітня. Раніше депутати Київради висловили йому недовіру.

Кличко додав, що він ініціює службове розслідування, на цей період Поворозника відсторонять від виконання обовʼязків.

Перший заступник голови КМДА Поворозник відреагував на матеріал Informer про те, як 25 квітня він разом із іншими чиновниками відпочивав на комунальній території Вишгородського «Водоканалу».

Він заявив, що «ніякого святкування, музики, подарунків, веселощів не було», а лише «сиділи колеги, вечеряли і спілкувалися».

За даними Informer, посадовці святкували день народження Поворозника у робочий час, хоча народився він на початку квітня. У Києві цього дня був оголошений день жалоби за загиблими внаслідок удару військ рф.

Поворозник також назвав ситуацію «маніпуляціями» для дискредитації столичної влади. Суспільне звернулося за коментарем до міського голови Києва Кличка.

У компанії Поворозника представники мас-медіа також побачили: керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, заступника голови КМДА В’ячеслава Непопа, директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитра Науменка, заступника голови КМДА із земельних питань Владислава Андронова, заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, заступницю голови КМДА Ганну Старостенко, заступницю голови КМДА Марину Хонду, директора Департаменту фінансів КМДА Володимира Репіка, речницю міського голови Оксану Зінов'єву, начальника управління аналітичного забезпечення Київського міського голови та КМДА Олексія Комарова.