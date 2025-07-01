Россияне совершили очередное военное преступление, скриншот видео

https://racurs.ua/n207489-rashisty-demonstrativno-kaznili-esche-odnogo-plennogo-lubinec-video.html

Ракурс

Російські загарбники, ймовірно, стратили ще одного українського полоненого.

У соцмережах поширюється відео, на якому людину прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою. Про це сьогодні, 1 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Це демонстративна жорстокість і черговий воєнний злочин рф, — наголосив Лубінець.

Він зазначив, що відправив офіційні листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Лубінець наголошує, що росія діє як держава-терорист. Він закликає громадян, які свідком або маєте будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців, негайно повідомляти про це на «гарячу лінію» омбудсмана за номером 0800 50 17 20 та до правоохоронних органів.