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Ракурс
Росіяни скоїли черговий військовий злочин, скріншот відео

Рашисти демонстративно стратили ще одного полоненого — Лубінець (ВІДЕО)

1 лип 2025, 22:50
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Російські загарбники, ймовірно, стратили ще одного українського полоненого.

У соцмережах поширюється відео, на якому людину прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою. Про це сьогодні, 1 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Це демонстративна жорстокість і черговий воєнний злочин рф, — наголосив Лубінець.

Він зазначив, що відправив офіційні листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Лубінець наголошує, що росія діє як держава-терорист. Він закликає громадян, які свідком або маєте будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців, негайно повідомляти про це на «гарячу лінію» омбудсмана за номером 0800 50 17 20 та до правоохоронних органів.

Ці свідчення є важливими для встановлення істини. Така інформація сприятиме документуванню воєнних злочинів, забезпеченню правового реагування та притягненню винних до відповідальності відповідно до норм міжнародного та національного права, — додав він.

Джерело: Ракурс


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