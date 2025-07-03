Зеленский заявил, что европейская поддержка не может полностью заменить поставки из США. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на призупинення військової допомоги зі США.

Глава держави наголосив, що європейська підтримка не може повністю замінити постачання зброї та боєприпасів зі США. Так, Європа не може надати ракети до американських комплексів Patriot PAC-3 та загалом системи протиповітряної оборони. Про це Зеленський розповів під час спілкування з представниками ЗМІ в Данії.

Водночас президент наголосив, Україна також покладається на власне виробництво, але для цього потрібно збільшити фінансування. Зеленський розповів, що він говорив про це з європейськими партнерами.

Також глава держави поінформував, що планує обговорити продовження американської підтримки з президентом США Дональдом Трампом завтра, 4 липня.

Нагадаємо, 2 липня видання Рolitico поінформувало, що у Пентагоні переглянули запаси боєприпасів Міноборони США й ця перевірка викликала занепокоєння щодо скорочення загальної кількості артилерійських снарядів, протиповітряних ракет і високоточної зброї.

Після цього Сполучені Штати Америки призупинили постачання для України ракет для ППО та інших високоточних боєприпасів. Були відкликані ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди, ракети Hellfire та інші боєприпаси, які ЗСУ запускають з винищувачів F-16 та дронів.