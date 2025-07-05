Легион "Свобода россии" на Запорожском направлении взял в плен студента из Нигерии

https://racurs.ua/n207578-legion-svoboda-rossii-na-zaporojskom-napravlenii-vzyal-v-plen-studenta-iz-nigerii-video.html

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Під час штурмових дій на Запорізькому напрямку бійці підрозділу ГУР «Легіон «Свобода росії» взяли в полон іноземця Кехінде Олувагбемілеке. Цей нігерієць мав паспорт громадянина рф.

Кехінде був студентом московської вищої школи економіки, якого втягнули у війну під приводом «швидкого заробітку» та «безпечної служби». Проходив службу в складі 503-го гвардійського мотострілецького полку зс рф.

Московити обіцяли йому «легку прогулянку» та підтримку в закріпленні на позиціях, а натомість кинули в «м'ясний штурм».

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