В Киеве мужчина стрелял из травмата в сторону детей

https://racurs.ua/n207584-v-kieve-mujchina-strelyal-iz-travmata-v-storonu-detey.html

Ракурс

У Києві чоловік хотів зробити зауваження групі дітей та вистрелив у них із травматичного пістолета. Його затримали.

45-річний містянин у стані алкогольного сп’яніння був біля автобусної зупинки, коли почав суперечку з підлітками, що проходили поряд. Під час конфлікту чоловік вийняв із сумки травматичний пістолет, направив у бік натовпу та здійснив постріл. А втім, минулося без постраждалих.