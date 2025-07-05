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Ракурс
В Киеве мужчина стрелял из травмата в сторону детей

В Киеве мужчина стрелял из травмата в сторону детей

5 июл 2025, 16:35
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У Києві чоловік хотів зробити зауваження групі дітей та вистрелив у них із травматичного пістолета. Його затримали.

45-річний містянин у стані алкогольного сп’яніння був біля автобусної зупинки, коли почав суперечку з підлітками, що проходили поряд. Під час конфлікту чоловік вийняв із сумки травматичний пістолет, направив у бік натовпу та здійснив постріл. А втім, минулося без постраждалих.

Слідчі затримали порушника, вилучили зброю та повідомили йому про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Киянину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Источник: Ракурс


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