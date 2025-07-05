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У Києві чоловік хотів зробити зауваження групі дітей та вистрелив у них із травматичного пістолета. Його затримали
У Києві чоловік напідпитку стріляв з травмата у бік дітейhttps://racurs.ua/ua/n207584-u-kyievi-cholovik-napidpytku-strilyav-z-travmata-u-bik-ditey.htmlРакурс
У Києві чоловік хотів зробити зауваження групі дітей та вистрелив у них із травматичного пістолета. Його затримали.
45-річний містянин у стані алкогольного сп’яніння був біля автобусної зупинки, коли почав суперечку з підлітками, що проходили поряд. Під час конфлікту чоловік вийняв із сумки травматичний пістолет, направив у бік натовпу та здійснив постріл. А втім, минулося без постраждалих.
Слідчі затримали порушника, вилучили зброю та повідомили йому про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.
Киянину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.