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Ракурс
У Києві чоловік хотів зробити зауваження групі дітей та вистрелив у них із травматичного пістолета. Його затримали

У Києві чоловік напідпитку стріляв з травмата у бік дітей

5 лип 2025, 16:35
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У Києві чоловік хотів зробити зауваження групі дітей та вистрелив у них із травматичного пістолета. Його затримали.

45-річний містянин у стані алкогольного сп’яніння був біля автобусної зупинки, коли почав суперечку з підлітками, що проходили поряд. Під час конфлікту чоловік вийняв із сумки травматичний пістолет, направив у бік натовпу та здійснив постріл. А втім, минулося без постраждалих.

Слідчі затримали порушника, вилучили зброю та повідомили йому про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Киянину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Джерело: Ракурс


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