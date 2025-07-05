У Києві чоловік хотів зробити зауваження групі дітей та вистрелив у них із травматичного пістолета. Його затримали

https://racurs.ua/ua/n207584-u-kyievi-cholovik-napidpytku-strilyav-z-travmata-u-bik-ditey.html

Ракурс

У Києві чоловік хотів зробити зауваження групі дітей та вистрелив у них із травматичного пістолета. Його затримали.

45-річний містянин у стані алкогольного сп’яніння був біля автобусної зупинки, коли почав суперечку з підлітками, що проходили поряд. Під час конфлікту чоловік вийняв із сумки травматичний пістолет, направив у бік натовпу та здійснив постріл. А втім, минулося без постраждалих.