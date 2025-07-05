Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти зайняли два населені пункти біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини
Рашисти зайняли два населені пункти біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n207582-rashysty-zaynyaly-dva-naseleni-punkty-bilya-adminmeji-dnipropetrovschyny-ta-donechchyny-karta.htmlРакурс
Російські нацисти зайняли населені пункти Зелений Кут та Новоукраїнка біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини і намагаються просуватися далі.
Про це 5 липня повідомили аналітики Deep State. Вони опубілкували й відповідні зміни на своїй онлайн-карті.
Аналітики зазначають, що росія має «велику медійну причину запустити машину пропаганди» заходом на Дніпропетровщину. Але й для України це «важлива та принципова позиція» не допустити росіян за адмінмежу.
Ситуація в районі Дачного динамічна і напружена. Для недопущення просувань на Дніпропетровщину і зайняття села СОУ залучили додаткові ресурси, але в силу кількісної переваги і безперервних штурмів невеликими групами піхоти, противник пролазить крізь оборонні порядки українських бійців, що вже давно не є новиною на багатьох ділянках фронту, — написали у Deep State.