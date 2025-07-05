Рашисти зайняли два населені пункти біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини

https://racurs.ua/ua/n207582-rashysty-zaynyaly-dva-naseleni-punkty-bilya-adminmeji-dnipropetrovschyny-ta-donechchyny-karta.html

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Російські нацисти зайняли населені пункти Зелений Кут та Новоукраїнка біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини і намагаються просуватися далі.

Про це 5 липня повідомили аналітики Deep State. Вони опубілкували й відповідні зміни на своїй онлайн-карті.

Аналітики зазначають, що росія має «велику медійну причину запустити машину пропаганди» заходом на Дніпропетровщину. Але й для України це «важлива та принципова позиція» не допустити росіян за адмінмежу.