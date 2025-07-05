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Рашисты заняли два населенных пункта возле админграницы Днепропетровщины и Донбасса

Рашисты заняли два населенных пункта возле админграницы Днепропетровщины и Донбасса (КАРТА)

5 июл 2025, 16:15
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Російські нацисти зайняли населені пункти Зелений Кут та Новоукраїнка біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини і намагаються просуватися далі.

Про це 5 липня повідомили аналітики Deep State. Вони опубілкували й відповідні зміни на своїй онлайн-карті.

Аналітики зазначають, що росія має «велику медійну причину запустити машину пропаганди» заходом на Дніпропетровщину. Але й для України це «важлива та принципова позиція» не допустити росіян за адмінмежу.

Ситуація в районі Дачного динамічна і напружена. Для недопущення просувань на Дніпропетровщину і зайняття села СОУ залучили додаткові ресурси, але в силу кількісної переваги і безперервних штурмів невеликими групами піхоти, противник пролазить крізь оборонні порядки українських бійців, що вже давно не є новиною на багатьох ділянках фронту, — написали у Deep State.

Источник: Ракурс


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