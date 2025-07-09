Луцк подвергся массированной атаке дронами и ракетами. Фото:

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Маймасованіша атака російських БпЛА й ракет відбулася на Луцьк вночі 9 липня.

Внаслідок ударів з повітря в обласному центрі виникли пожежі та є пошкодження. Зокрема, загоряння зафіксували на території одного з гаражних кооперативів. Також пожежа сталася території одного з підприємств. Ще з’ясовується решта ушкоджень. Про це міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив у Telegram.

За словами мера, станом на зараз інформації щодо загиблих немає.

Водночас голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький поінформував, що загалом в повітряному просторі Волині перебували близько ворожих 50 БпЛА та п’ять ракет. Наразі інформація про влучання уточнюється.

Нагадаємо, 7 липня російські окупанти атакували Одесу. Зазнали руйнувань 10 гаражних приміщень, адміністративна будівля на території станції технічного обслуговування та будівельні вагончики. На місцях спалахнули пожежі, вогнем знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус. Внаслідок повітряної атаки загинула одна людина.