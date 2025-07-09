Ракурсhttps://racurs.ua/
В Херсонской области россияне убили с дрона младенца
На Херсонщині росіяни атакували з дрона бабусю, яка гуляла з немовлям на власному подвірʼї.
Від отриманих поранень дитина загинула на місці.
Ці дитячі іграшки, розкидані вибуховою хвилею, належали Дмитрику, якому був лише рік і два місяці. Сьогодні його вбила росія — безжально та цілеспрямовано. Терористи вдень атакували з ударного дрона оселю в селі Правдине, де малюк перебував разом із прабабусею, — написав під фото з місця злочину російських нацистів керівник місцевої ОВА.