В Херсонской области россияне убили с дрона младенца (ФОТО)

9 июл 2025, 17:10
999

На Херсонщині росіяни атакували з дрона бабусю, яка гуляла з немовлям на власному подвірʼї.

Від отриманих поранень дитина загинула на місці.

Ці дитячі іграшки, розкидані вибуховою хвилею, належали Дмитрику, якому був лише рік і два місяці. Сьогодні його вбила росія — безжально та цілеспрямовано. Терористи вдень атакували з ударного дрона оселю в селі Правдине, де малюк перебував разом із прабабусею, — написав під фото з місця злочину російських нацистів керівник місцевої ОВА.

