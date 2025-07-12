Последствия российского авиаудара по Великомихайловке, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 12 липня, вдарили керованою авіабомбою по селищу Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу зайнявся легковий автомобіль. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в салоні машини обгорілі тіла двох людей. Пожежу ліквідовано, — розповіли у відомстві.

Крім того, внаслідок обстрілу Нікополя з важкої артилерії загинула 27-річна жінка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ще двоє людей поранені:

чоловіка 35 років госпіталізували в стані середньої тяжкості;

86-річна постраждала — на амбулаторному лікуванні.

Обстрілом пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, лінії електропередач.