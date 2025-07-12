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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Великомихайлівці, фото: ДСНС

Рашисти вдарили КАБом по селищу на Дніпропетровщині — двоє загиблих (ФОТО)

12 лип 2025, 16:38
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Російські загарбники сьогодні, 12 липня, вдарили керованою авіабомбою по селищу Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу зайнявся легковий автомобіль. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в салоні машини обгорілі тіла двох людей. Пожежу ліквідовано, — розповіли у відомстві.

Наслідки російського авіаудару по Великомихайлівці, фото: ДСНС

Крім того, внаслідок обстрілу Нікополя з важкої артилерії загинула 27-річна жінка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ще двоє людей поранені:

  • чоловіка 35 років госпіталізували в стані середньої тяжкості;
  • 86-річна постраждала — на амбулаторному лікуванні.

Обстрілом пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, лінії електропередач.

Джерело: Ракурс


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