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Російські загарбники сьогодні, 12 липня, близько 13.05 год ворог скинули, за попередніми даними, дві керовані авіабомби на будинки мирних жителів у Сумській громаді.
В результаті загинуло 65-річне подружжя. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.
Також зруйновано та пошкоджено 14 житлових будинків.
Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що загиблі — жителів одного із сіл Великочернеччинського старостату.
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