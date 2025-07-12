Наслідки російського авіаудару по Сумській громаді, фото: Сумська обласна прокуратура

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 12 липня, близько 13.05 год ворог скинули, за попередніми даними, дві керовані авіабомби на будинки мирних жителів у Сумській громаді.

В результаті загинуло 65-річне подружжя. Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної прокуратури.

Також зруйновано та пошкоджено 14 житлових будинків.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що загиблі — жителів одного із сіл Великочернеччинського старостату.