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Рашисты 12 июля обстреляли Сумскую область, фото: ГСЧС

Последствия российских обстрелов Сумщины показали ГСЧС — двое погибших (ФОТО, ВИДЕО)

12 июл 2025, 20:56
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У Сумській області через здійснені рашистами сьогодні, 12 липня, обстріли є загиблі, спалахнули пожежі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів:

  • у Великочернеччинському старостаті палало два будинки, ще два — пошкоджено. Загинули двоє мирних жителів;
  • у Краснопільській громаді, внаслідок влучання, горіння відбувалося в житловому секторі.

Через загрози повторних обстрілів, рятувальники були змушені тимчасово призупиняти роботи та слідувати в укриття, — зазначили у відомстві. — Попри небезпеку, фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння та не допустили подальшого поширення вогню.

Рашисти 12 липня обстріляли Сумську область, фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні в одному з сіл Великочернеччинського старостату внаслідок удару російського КАБа загинуло 65-річне подружжя.

Источник: Ракурс


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