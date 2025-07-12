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Рашисты 12 июля обстреляли Сумскую область, фото: ГСЧС
Последствия российских обстрелов Сумщины показали ГСЧС — двое погибших (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n207757-posledstviya-rossiyskih-obstrelov-sumschiny-pokazali-gschs-dvoe-pogibshih-foto-video.htmlРакурс
У Сумській області через здійснені рашистами сьогодні, 12 липня, обстріли є загиблі, спалахнули пожежі.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів:
- у Великочернеччинському старостаті палало два будинки, ще два — пошкоджено. Загинули двоє мирних жителів;
- у Краснопільській громаді, внаслідок влучання, горіння відбувалося в житловому секторі.
Через загрози повторних обстрілів, рятувальники були змушені тимчасово призупиняти роботи та слідувати в укриття, — зазначили у відомстві. — Попри небезпеку, фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння та не допустили подальшого поширення вогню.
Нагадаємо, сьогодні в одному з сіл Великочернеччинського старостату внаслідок удару російського КАБа загинуло 65-річне подружжя.