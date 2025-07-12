Рашисти 12 липня обстріляли Сумську область, фото: ДСНС

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У Сумській області через здійснені рашистами сьогодні, 12 липня, обстріли є загиблі, спалахнули пожежі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів:

у Великочернеччинському старостаті палало два будинки, ще два — пошкоджено. Загинули двоє мирних жителів;

у Краснопільській громаді, внаслідок влучання, горіння відбувалося в житловому секторі.

Через загрози повторних обстрілів, рятувальники були змушені тимчасово призупиняти роботи та слідувати в укриття, — зазначили у відомстві. — Попри небезпеку, фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння та не допустили подальшого поширення вогню.

Нагадаємо, сьогодні в одному з сіл Великочернеччинського старостату внаслідок удару російського КАБа загинуло 65-річне подружжя.