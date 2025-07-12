Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n207759-rossiya-pytaetsya-sohranyat-temp-udarov-v-300-shahedov-v-sutki-zelenskiy.html

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Росіяни продовжують застосовувати тактику терору проти України, завдаючи ударів концентровано по тому чи іншому місту, регіону. Наповнення таких ударів вони намагаються тримати на рівні близько 300 «шахедів».

Про це сьогодні, 12 липня, у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

У ніч на суботу було 339 «шахедів». Уже ближче до вечора сьогодні знову повітряні тривоги, знову «шахеди» в небі. Значну частину наші воїни збивають. Але, на жаль, не всі, — додав він.

Зеленський зазначив, що російська армія також застосовує у кожному масованому ударі сотні спеціальних дронів — імітаторів «шахедів».

Завдання цих дронів — перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття «шахедів». Це їхній свідомий і підлий терор, — наголосив він.

За словами Зеленського, наближається укладання багаторівневої домовленості щодо нових систем «Петріот» та ракет до них. Також Україна розвиває власне виробництво дронів-перехоплювачів.