Суммы частично обесточены из-за российской атаки. Фото:

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Російська армія 13 липня вдарила безпілотником по критичній інфраструктурі міста Суми.

Без світла залишилася частина будинків. Були знеструмлені й інші об'єкти інфраструктури. Містом припинили рух тролейбуси по вулицях Британська, Металургів, проспект Перемоги й залізничний вокзал. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, міській військовій адміністрації та КП «Електроавтотранс».

У Сумах частково немає світла через удар рф, енергетики зараз працюють над відновленням, — заявили в АТ «Сумиобленерго».

А виконувач обов’язків Сумського міського голови Артем Кобзар поінформував, що три лікарні перебувають без світла через російську атаку.

Також російські окупанти атакували безпілотником мотоблок, на якому рухались два брати. В Сумській обласній прокуратурі поінформували, що цивільні рухалися у бік Хотінської громади на території Стецьківського старостату. Унаслідок атаки загинув 57-річний чоловік, а його брат дістав поранення.

Нагадаємо, 13 липня російські окупанти з реактивної системи залпового вогню обстріляли Середино-Будську громаду. Поранення отримав 50-річний місцевий житель, також були пошкоджені житлові.