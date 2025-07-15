Рада поддержала выход Украины из конвенции о запрете противопехотных мин

Противопехотная мина МОН-50, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n207817-rada-podderjala-vyhod-ukrainy-iz-konvencii-o-zaprete-protivopehotnyh-min.html

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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 15 липня, підтримала законопроект № 0329, який передбачає вихід України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (неофіційна назва — Оттавська конвенція).

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 299 народних обранців, ще 305 — за термінове підписання.

Оттавська конвенція 1997 року забороняє використання та зберігання протипіхотних мін, а також зобов’язує держави знищити наявні запаси. Україна приєдналася до неї у 2005 році. Станом на 2024 рік до конвееції понад 160 держав. Водночас США, Китай та росія не є учасниками цієї конвенції.

У 2025 році сусідні з росією Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща також розпочали процес виходу з Оттавської конвенції. Так, 19 червня за вихід з конвенції проголосував парламент Фінляндії.